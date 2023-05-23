الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أستاذ بجامعة عين شمس: الإلحاد مشكلة مركّبة ويجب مواجهته بالحجج والبراهين

الدكتور عمرو الشريف
الدكتور عمرو الشريف

قال الدكتور عمرو الشريف، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب عين شمس، إن الفكر الإلحادي الحديث بدأ في أوروبا بعد الثورة العلمية في القرن السابع عشر، ويرجع ذلك إلى بعض الأسباب النفسية التي من أهمها اضطهاد العلماء وما حققه العلم من إنجازات.

جاء ذلك خلال محاضرته "الفكر الإلحادي: النشأة والتاريخ" لأئمة وخطباء لبنان ضمن الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، عبر الفيديو كونفرانس بمقر المنظمة، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.

وأشار إلى أن الموجة الإلحادية المعاصرة بدأت تقريبا مع الألفية الجديدة، وكانت موجهة في البداية ضد الدين بصفة عامة، وبعد أحداث عام 2011 وما تبعها من وسائل التواصل العالمية والسماوات المفتوحة وصل الفكر الإلحادي الغربي إلى بعض المجتمعات الإسلامية.

وأوضح الدكتور عمرو أن الإلحاد مشكلة مركّبة تتشارك فيها عوامل نفسية واجتماعية وشخصية وعلمية وفلسفية؛ لذلك فإن التصدى للفكر الإلحادى ينبغى أن يكون من خلال منظومة متكاملة، فالموجة الإلحادية فى المجتمع المعاصر يعتريها موجة علمية، أى أن أسباب الإلحاد المعلنة ترجع إلى حجج علمية؛ لذلك ينبغى على من يتصدى لهذه الموجة أن يلم بالخطوط العريضة لفلسفة العلم فى مجالاته المختلفة، وذلك مثلما حدث فى فترة بدايات الخلافة العباسية حيث ظهرت الحجج الفلسفية للإلحاد فتفاعل الفكر الاسلامى ونشأ علم الكلام، لذلك ينبغى فى هذه المرحلة أن نقدم علما جديدا يعتمد على العلوم الطبيعية حتى يمكننا تقديم الحجج والبراهين التى توضح انحراف الملحدين عن جادة الصواب.

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