رئيس المفوضية الإفريقية: قارتنا في حاجة إلى تمويل من أجل التنمية

قال موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ؛ تعد فرصة سانحة لتمويل التغير المناخي لتيسير نحو التحول الأخضر في القارة الإفريقية، مؤكدا حاجة إفريقيا إلى تمويل من أجل التنمية.

وأضاف "فقيه" ـ في كلمة له خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقد في شرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ أن "جدول أعمال الاجتماعات السنوية المنعقدة حاليا في مدينة شرم الشيخ تتركز على موضوعات ذات أهمية قصوى وهي المشاكل التي تعيق التنمية في القارة الإفريقية والتي من ضمنها مواجهة أثار التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر"، واصفًا آثار التغير المناخي على القارة الإفريقية بـ"المدمرة " .

وأعرب فقيه عن رغبته الشديدة في ألا تكون اجتماعات بنك التنمية الإفريقي حول التمويل المؤجل دائما لإفريقيا، مؤكدًا على ضرورة أن تكون القاعدة الثابتة هي الشراكة المربحة للجميع .

وأشار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إلى أن ضرورة النظر لواقع الاحتياجات بطريقة شاملة على المدى المتوسط وكذلك الطويل، مشددًا على ضرورة توحيد جهود العمل الجماعي لجذب استثمارات رأس المال الخارجي.