الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

من كازاخستان إلى تتارستان.. أسامة الأزهري يشارك في مؤتمر أكاديمية بولغار للعلوم الإسلامية

اسامة الأزهري
اسامة الأزهري

غادر الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية،  أحد علماء الأزهر الشريف،  جمهورية كازاخستان إلى موسكو، ومنها إلى جمهورية تتارستان، فوصل إلى مدينة قازان، ومنها إلى مدينة بولغار، حيث ألقى فور وصوله كلمة في اللقاء التمهيدي لمؤتمر أكاديمية بولغار للعلوم الإسلامية.

وكان قد افتتح الدكتور أسامة الأزهري معرض المخطوطات بجامعة (نور مبارك) بمعية مفتي كازاخستان ورئيس جامعة نور مبارك، ثم ألقى كلمة في افتتاح ندوة المخطوطات، وألقى خطبة الجمعة بمسجد الجامعة.

وألقى كلمة في مجلس حافل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وألقى درسا حول كتاب الأربعين النووية في الحديث، مع فعاليات أخرى مكثفة.

أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الأزهر الشريف الجمهورية الدكتور أسامة الأزهري النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم

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