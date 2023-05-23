ضبط أطراف مشاجرة في الهرم بسبب اتهامات سرقة موتور

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على 6 أشخاص بتهمة التشاجر وإطلاق أعيرة نارية بمنطقة الهرم، نتيجة اتهام مزارع لآخر بسرقة موتور مياه، وأسفرت المشاجرة عن اشتعال النار بسيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن 6 أشخاص نشبت بينهم مشاجرة، نتيجة اتهام أحدهم لآخر بسرقة موتور مياه، وشهدت المشاجرة إطلاق أعيرة نارية، وحرق سيارة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.