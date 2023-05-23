الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاون للبترول: بدء خطة ترشيد الطاقة واستبدال السولار بالغاز الطبيعي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت شركة التعاون للبترول، البدء في استبدال السولار بالغاز الطبيعي مصدرا للطاقة، تماشياً مع استراتيجية الدولة في خطة ترشيد الطاقة والعمل على الاستغلال الأمثل لها، للمساهمة في خفض الملوثات وغازات الاحتباس الحراري.

التعاون للبترول: بدء خطة  ترشيد الطاقة واستبدال السولار بالغاز الطبيعي

كانت قد حصلت الشركة على شهادة ISO 45001 الخاصة بالسلامة والصحة المهنية و ISO 14001 الخاصة بنظام حماية البيئة، في ظل أهـمية قصوى بالاستدامة و حماية البيئة

البترول والثروة المعدنية التعاون للبترول السولار الغاز الطبيعي المهندس طارق الملا وزير البترول السلامة والصحة المهنية الاحتباس الحرارى

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