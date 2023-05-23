أعلنت شركة التعاون للبترول، البدء في استبدال السولار بالغاز الطبيعي مصدرا للطاقة، تماشياً مع استراتيجية الدولة في خطة ترشيد الطاقة والعمل على الاستغلال الأمثل لها، للمساهمة في خفض الملوثات وغازات الاحتباس الحراري.

التعاون للبترول: بدء خطة ترشيد الطاقة واستبدال السولار بالغاز الطبيعي

كانت قد حصلت الشركة على شهادة ISO 45001 الخاصة بالسلامة والصحة المهنية و ISO 14001 الخاصة بنظام حماية البيئة، في ظل أهـمية قصوى بالاستدامة و حماية البيئة