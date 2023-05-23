38 رحلة بالون طائر تحلق بـ800 سائح في سماء الأقصر

حلقت 38 رحلة بالون طائر، اليوم الثلاثاء، في سماء الأقصر، تحمل 800 سائح من جنسيات مختلف أنحاء العالم في نزهة ترفيهيه لمشاهدة المعابد والمعالم الأثرية.

وقال رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود - في تصريح اليوم - إنه تم إطلاق أكثر من بالون اختبار للطقس، وتبين أن حركة الطقس مناسبة للإقلاع، مشيرا إلى أن جميع الشركات العاملة في البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدني، والتي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار، منوها بأن رحلات البالون تعد من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث إن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال.

وأشار إلى أن هذه الرحلات تسهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.