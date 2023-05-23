الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مؤسس بنك المخلفات المصري: مصر لديها نصف مليون طن مخلفات يوميًا (فيديو)

مخلفات
مخلفات

قال عطاء جاد الكريم، مؤسس بنك المخلفات المصري الفائز بإحدى جوائز مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، إنه يعمل في إدارة المخلفات في صعيد مصر منذ عام 2012، حيث اختار العمل تعاقديا مع الدولة، معقبًا: "رخصنا تشمل جمع ونقل ومعالجة النفايات الطبية، وفي عام 2012 أنشأنا أول مصنع خاص للمعالجة في غرب قنا".

وأضاف جاد الكريم، خلال لقائه عبر القناة الأولى المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه عقب جائحة كورونا تم مواجهة مشكلات كبيرة أجبرت فريق العمل على التوصل إلى طرق بديلة لإدارة المخلفات، فأطلقنا منصة بنك المخلفات المصري، وهي منصة إلكترونية سريعة سهلة تتيح كل خدمات إدارة المخلفات للمستهلك وعامل جمع المخلفات أو عامل سريح شراء المخلفات أو المخازن عن تجميع المخلفات أو المصانع والصناعات الحرفية التي تستخدم المخلفات كمواد أولية للمصانع.

ولفت مؤسس بنك المخلفات المصري، إلى أن أهم ما في هذا البنك هو المستخدم الأول الذي يعتبر الحلقة الأولى ومصدر المخلفات، حيث أننا نتحدث عن الوحدة السكنية والمنزل والمنشأة والأسرة والمطعم والكافيه والحيازة الزراعية والمزرعة الحيوانية.

مصر أغنى بلد إن استفادت من المخلفات

وأكد مؤسس بنك المخلفات المصري، أن مصر أغنى بلد إن استفادت من المخلفات، مشيرًا إلى أن مصر لديها نصف مليون طن مخلفات في اليوم ما بين بلدية وزراعية وحيوانية وصناعية.

بنك المخلفات المصري يكشف تفاصيل عطاء جاد الكريم بنك المخلفات

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