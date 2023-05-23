بعد لقائها نظيرها المغربي.. نيفين الكيلاني: الثقافة المغربية تحظى بحضور مميز

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل بالمملكة المغربية، على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري الإفريقي للثقافة، الذي تُنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في مدينة سلا بالمملكة المغربية، لبحث سبل التعاون في مجالات الثقافة والفنون والتراث بين البلدين.

تناول اللقاء تكثيف التعاون ونقل الخبرات في مجالات الصناعات الثقافية، وحفظ التراث الثقافي، وتسويق المنتجات الثقافية،و تبادل المشاركات بين الفنانين والفرق الفنية في المهرجانات والفاعليات الفنية.

أكدت وزيرة الثقافة، قوة العلاقات بين البلدين حكومة وشعبًا، مشيرة إلى أن الثقافة والإبداع المغربي لهما حضور كبير في كثير من الفعاليات التي تُنظمها وزارة الثقافة المصرية، من مهرجانات فنية، ومعارض الكتب، وملتقيات أدبية، مؤكدة أنالفترة المقبلة ستشهد المزيد من الفعاليات المشتركة.

من جانبه، أكد بنسعيد، على أن المغرب منفتح على مزيد من التعاون الثقافي مع مصر، وخاصة في مجالات الصناعات الثقافية، والاستثمار في القطاع الثقافي، وتبادل الخبرات في مجالات حماية التراث الثقافي المادي واللامادي، مؤكدًا على ثراء الثقافة المصرية بما تملكه من إرث إبداعي وحضاري كبير.