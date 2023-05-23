الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كريستيانو رونالدو يرغب فى الرحيل عن النصر السعودى

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، في الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب كريستيانو رونالدو ضمن صفوف فريق النصر السعودي منذ يناير الماضي، وانضمامه في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية فإن كريستيانو رونالدو بات مهووسًا بالرحيل عن صفوف النصر السعودي، مشيرة إلى أنه لا يستطيع البقاء أكثر من ذلك ضمن صفوف الفريق السعودي.

وإذا أراد رونالدو الرحيل عن صفوف النصر بدون سبب؛ سيكون عليه تعويض النادي عن الموسمين المتبقيين في عقده، وفقًا لما تنص عليه لوائح نظام انتقال اللاعبين في الاتحاد الدولي، وقد يتعرض للعقوبة إلّا في حالة التوصل لاتفاق بينه وبين إدارة النادي.

وشارك كريستيانو رونالدو في 17 مباراة بقميص فريق النصر السعودي منذ انضمامه لصفوف الفريق في يناير الماضي، وسجل 13 هدفًا وصنع هدفين لزملائه في الفريق.

كريستيانو رونالدو رونالدو فريق النصر الانتقالات الصيفية النصر السعودي

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