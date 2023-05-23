تحت شعار "الخط والنصر".. ملتقى الخط العربي يحتفل باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

عقد أمس اجتماع اللجنة العليا لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربى فى دورته الثامنة، وناقشت اللجنة عدة محاور: منها اختيار شعار الدورة، وأعضاء لجان: التحكيم، الفرز والاختيار، واللجنة العلمية، معايير اختيار المكرمين، وضيوف الشرف، كما انتهت اللجنة من الصيغة النهائية لاستمارة المشاركة وتحديد موعد إطلاق المسابقة وبدء الفعاليات ومحاور الندوة العلمية.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة قد أصدرت مؤخرا قرارا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لملتقى القاهرة الدولى للخط العربى فى دورته الثامنة برئاسة أ.د.هانى أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

وجاءت العضوية لكل من الكاتب الصحفى الفنان محمد بغدادى قوميسير عام الملتقى، الخطاط الكبير الفنان مسعد خضير البورسعيدى رئيس الجمعية المصرية العامة للخط العربى، أ.د.وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أ.د.خالد داغر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى – دار الأوبرا المصرية ، د.إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، أ.د.أحمد منصور مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، أ.د.محمد العربي أستاذ ورئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية جامعة الأزهر، الفنان إسماعيل عبده مصمم الجرافيك بمشيخة الأزهر، والفنانة د.نجاة فاروق المشرف على إدارة الفنون التشكيلية بصندوق التنمية الثقافية. استقرت اللجنة بالإجماع على أن يكون شعار هذه الدورة (الخط والنصر) خمسون عاما من الانتصار المجيد.. بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى بنصر أكتوبر.. حيث تبدأ فعاليات الملتقى هذا العام فى العاشر من أكتوبر وتستمر عشرة أيام.. وعلى هامش الملتقى تقام فعاليات الندوة العلمية الدولية تحت ذات الشعار (الخط والنصر).. والذى سيندرج تحته عدة محاور.

هذا وقد أكد د.هانى أبو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية على دعم هذه الدورة برعاية أ.د.نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.. لتكون علامة فارقة من عمر الملتقى بمناسبة مرور خمسين عاما على نصر أكتوبر المجيد.