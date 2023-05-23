إقبال غير مسبوق على العرض المسرحي "قلب الجبل" بثقافة سوهاج

شهد مسرح قصر ثقافة طهطا، أمس الإثنين، ليلة جديدة من العرض المسرحي "قلب الجبل" لفرقة طهطا المسرحية، ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

إقبال الجمهور على العرض المسرحي “قلب الجبل”

ووسط إقبال على العرض تابع الجمهور القصة التي تدور حول فكرة الثأر والعادات والتقاليد وتقبل المجتمع للغجر، حيث يناقش بشكل عام قضايا الثأر وتوابعها، فضلًا عن قضية المواطنة وتقبل الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات من خلال تقبل مجتمع القبيلة للغجر ونظرتهم لهم وتتسارع الأحداث في صراع درامي مشاهده في العرض بين الخير والشر.

لجنة مشاهدة العرض المسرحي

قدم العرض أمام لجنة المشاهدة المكونة من أمل ممدوح، مجدي عبد الظاهر، د. أحمد خليفة، إكرامي إسماعيل، وبحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وجلال أبو الدهب مدير عام ثقافة سوهاج، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

نجوم “قلب الجبل”

عرض "قلب الجبل" تأليف على عثمان، ألحان يوسف شعبان، أشعار محمد كمال، سينوغرافيا أبو بكر مظهر، مخرج منفذ إكرامي الفاوي، وإخراج مصعب صبري، بطولة رانيا مجدي، ياسر عطية، ريموندا بولس، نانسي جميل، طاهر محمد، ويستمر العرض بمسرح القصر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وكانت قد انطلقت أولى ليالي العرض المسرحي "قلب الجبل" لفرقة طهطا المسرحية، يوم الأحد الماضي، على خشبة مسرح قصر ثقافة طهطا، ويستمر عرضه بمسرح القصر لمدة ٧ ليال متتالية، وذلك ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

وتأتي هذه العروض المسرحية، ضمن فعاليات نوادي المسرح بإقليم وسط الصعيد الثقافي، ومؤخرًا قدم فرع ثقافة سوهاج العرض المسرحى "حكيم" لنادي مسرح قصر ثقافة طهطا، من تأليف وإخراج ياسر رئيس، ديكور كيرلس رئيس، موسيقى مينا أسامة، بحضور لجنة التحكيم وهم الناقد والمخرج أحمد هاشم، والمخرج محمد العدل، والمخرج حمدى طلبة، وتدور أحداث هذا العرض حول العائلة الكبيرة التي تسيطر على البلد وتجمع أراضي الفقراء، لكي تكون إمبراطورية تسيطر على الأرض وتحاول أن تغتصبها من عائلة أخرى مكونة من تلاث أبناء والأم الضريرة والأب المسكر، وترفض الأم الضريرة بيع الأرض للكبير، بسبب أن الكبيرة قامت بقتل جد الأولاد وأب الأم الضريرة، اما الأبناء الثلاثة فهم: غريب الذي يطمع في بيع الأرض لكي يهاجر، وبدر المتلعثم الذي يريد أن يتزوج ولكن ليس لديه مال فيضطر أن يبيع الأرض بسبب الزواج، ونور التي تريد أن تفتح عيادة لتساعد الفقراء.