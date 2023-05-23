أبرز المعلومات عن دير مارجرجس للراهبات بحارة زويلة

تحتفل كنائس زويلة الأثرية بحي الجمالية، بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، يوم الأحد الموافق ٢٨ مايو 2023.

يترأس الاحتفالات الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وكبار المسؤولين في السياحة والآثار ولفيف من الآباء الأساقفة والكهنة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

ولأول مرة في تاريخ الكنيسة سيتم الكشف عن صندوق أسرار زويلة الأثري، والذي يضم رفات لبعض الآباء.

تأتي الاحتفالية في إطار خطة الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنشيط السياحة الدينية، ودعم الاقتصاد المصري.



وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن دير الشهيد مارجرجس – حارة زويلة القاهرة:-

يقع الدير بالقاهــرة بالجمالية بجوار شارع الخرنفش وشارع بورسعيد بالقرب من ميدان بـاب الشــعرية

يقع الديـر داخـل مجمع كنائس وأديرة حارة زويلة عند الدخول مـن منطقة حارة زويلة مــن شارع بورسعيد مالصقًا للبوابــة الخارجية لكنائس زويلة الأثرية وبالتحديد مالصقًا لكنيسة مارجرجس المشهورة بالكنيسة العليا من جانبها الجنوبي في المواجهــة يوجد بوابــة ديــر القديســة العـذراء مريــم للراهبات.

ويرجع تاريخ الديـر إلى مــا قبــل القــرن الثاني عشــر الميلادي، وترجع أهمية تراث دير مارجرجس للراهبات بحارة زويلة إلى زيارة العائلة المقدسة لهذا المكان ووجود بئر ماء باسم القديسة العذراء مريم والدة الإله، وكان مقــرًا بطريركيًــا لمــدة 357 ســنة وهــي أطــول فتــرة ظــل فيهــا الكرسي البطريركي فــي مكان واحد بالقاهــرة بعد انتقاله من الإســكندرية، حيــث مكث فــي حــارة زويلــة 23 بطريــركًا ، مــن البابــا يوأنــس الثامــن البابــا الـــ 80 عــام 1303م . إلــى البابــا متــاؤس الرابــع البابــا الـــ 102 عــام 1660م

مع ازدياد عـدد طالبات الرهبنة ونمو الدير تم شراء قطعة أرض فــي الإسكندرية فــي الســاحل الشـمالي فــي الكيلــو 35 فــي عــام 1985م وتـم عمل مبــانٍ وكنيســة واســتراحة ومــازال التوســيع والتعميــر

في عام 2001م قام الديـر بشراء مزرعـة في الخطاطبة وهي تقع في الكيلو ٨٨ بطريــق مصــر / إسكندرية الصحراوي لتكون ديـرًا عامرًا للراهبات.