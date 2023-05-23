أفضل ما قرأته أوبرا وينفري.. كتاب The Covenant of Water

اختارت المذيعة العالمية أوبرا وينفري، كتاب The Covenant of Water الصادر حديثًا في شهر مايو عام 2023، للكاتب ابراهام فيرجيز، وقالت أوبر في نادي الكتاب الخاص بها، إنه أحد أفضل الكتب التي قرأتها في حياتها كلها، ووصفته إنه "ملحمة".

الكاتب ابراهام فيرجيز

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، يحتل ابراهام فيرجيز، مكانة هامة في المشهد الأدبي الحديث حيث أنه طبيب قرر أن يتدرب في منتصف حياته المهنية في ورشة عمل كتاب "آيوا"، وقد واصل تحقيق التميز في كلا المجالين الطبي والأدبي، وهو أستاذ في كلية الطب بجامعة ستانفورد، وقد فاز بميدالية العلوم الإنسانية الوطنية.

وتقول عنه الصحيفة الأمريكية، من المغري أن ننظر إليه على أنه رجل متعدد المهن، لكن كل أعماله ترتكز على بنية أخلاقية متسقة وعميقة للروح، ولقد عانى بشكل كبير عندما كان أصغر سناً، فظهرت تجاربه من خلال قصصه الخيالية والواقعية السابقة، كما وظهر رومانسيًا، ومصممًا على أن يكون لطيفًا ورحيمًا، وإنسانيًا حقيقيًا، في عصر يُفترض فيه غالبًا أن الجدية تنطوي على الشك، فهو جاد بشأن الإحسان، من خلال إظهار افضل ما ليده، كما يأمل في إقناع الآخرين بأفضل ما لديهم.

رواية عهد الماء The Covenant of Water

وهكذا تركز رواية فيرجيز الجديدة، "عهد الماء"، بشكل كامل تقريبًا على الأشخاص الطيبين، الذين تحدث لهم العديد من الأشياء المريبة، وبالنظر إلى تعقيد البشر، فإنه بحسب الرواية، فائض النعمة يبدو أحيانًا غير واقعي وحتى متغطرس، كما لو أن الكاتب أراد إلحاق نفسه وقصصه بمعايير لا يستطيع البشر العاديون بلوغها

وتشير الصحيفة إلى أن فيرجيز لديه موهبة للتشويق، وعلاقته البسيطة مع اللغة تجذبك عبر السرد دون عناء، تبدأ قصة الكتاب في عام 1900، عندما كانت فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا في ولاية كيرالا، في جنوب غرب الهند، تستعد لزواج مرتب غير مرغوب فيه، انتهى في عام 1977، عندما وصلت حفيدة تلك الفتاة الطبيبة إلى اكتشاف مروع.

وتخبرنا صحيفة نيويورك تايمز، أنه أحيانًا تكون نغمة الكتاب، تربوية وتعليمية، من خلال دور الكاتب الطبيب، فنتعلم تفاصيل دقيقة إلى حد ما حول الإجراءات الجراحية والتركيبات التشريحية والتدخلات الطبية، فإن فيرجيز يجيد الكتابة عن كل الأمور الطبية.

كما يمكننا اكتشاف في الرواية، الكثير عن الهند، والتي ربما نعرف بعضًا منها بالفعل، من خلال نظام الطبقات، والاضطرابات الاجتماعية في القرن العشرين، التي يرصدها الكاتب، من خلال مجموعة متنوعة من الأطعمة الهندية، كما يسرد معلومات حول الهندسة المعمارية والزراعة وهيكل الأسرة، مكانة الإيمان في المجتمع الهندي، وغيرها.

ومن أجواء الرواية

عهد الماء، هي الرواية الجديدة من تأليف أبراهام فيرجيز، مؤلف الكتاب الأكثر مبيعًا، Cut for Stone، الذي بيع منه أكثر من 1.5 مليون نسخة في الولايات المتحدة وظل متربعًا في قائمة أفضل الكتب مبيعًا في نيويورك تايمز، لأكثر من عامين.

تدور أحداث الرواية ما بين عامي 1900 و1977 في ولاية كيرالا، على ساحل مالابار بجنوب الهند، وتتبع ثلاثة أجيال من عائلة تعاني من بلاء غريب، في كل جيل، يموت شخص واحد على الأقل بسبب الغرق، في ولاية كيرالا، الماء في كل مكان.

وفي مطلع القرن، تم إرسال فتاة تبلغ من العمر اثني عشر عامًا من المجتمع المسيحي القديم في ولاية كيرالا، حزينة على وفاة والده، على متن قارب لحضور حفل زفافها، حيث ستلتقي بزوجها البالغ من العمر أربعين عامًا لحضور حفل زفافها، اول مرة، ومن هذه البداية الجديدة التي لا تُنسى، ستشهد الفتاة والملكة المستقبلية ، المعروفة باسم Big Ammachi، تغييرات لا يمكن تصورها على مدار حياتها، الغير عادية، المليئة بالبهجة والانتصار والمشقة والخسارة ، وإيمانها وحبها.