الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 680 طن قمح محلي محظور تداولها خارج منظومة التوريد في أسيوط

جانب من الحملة
جانب من الحملة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،إنه تم ضبط كميات من القمح المحلي بلغت 680 طن قمح محلى محظور تداوله خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي، وذلك خلال عدة حملات تموينية تم شنها بالمراكز والقرى خلال أسبوع، وذلك بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق حجبها عن التوريد.

وأوضح محافظ أسيوط إلى التحفظ على الكميات المضبوطة وتوريدها إلى الصوامع والأماكن التخزينية التابعة للمحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للقانون والقرارات بهذا الشأن وذلك لردع كل من تسول له نفسه من ضعاف النفوس الاتجار بحق المواطنين وتداول الأقماح المحلية المحظور تداوله أو الاتجار فيه خارج منظومة التوريد للجهات الرسمية التابعة لوزارة التموين.

وأكد محافظ أسيوط على استمرار شن الحملات الرقابية والتفتيشية بكافة المراكز والقرى لإحكام السيطرة على السوق والتصدي للاحتكار والاتجار في قوت يوم المواطنين والتأكد من عدم تداول أو تخزين القمح المحلي وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

وأوضح محافظ أسيوط أن كميات الأقماح التى تم ضبطها ببعض المخازن بقريتي بني زيد الأكراد والطوابية بمركز الفتح ومخازن بناحية الغنايم وآخرى بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط وذلك خلال حملات رقابية بالتنسيق بين مديرية التموين بقيادة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين ومباحث التموين بقيادة العميد حازم عاطف رئيس مباحث التموين ، ورؤساء المراكز والأحياء .

 وأشار إلى تكليف مديرية التموين بالتعاون مع باقي الجهات المعنية في هذا الشأن كـ (إدارات التموين بالمراكز ومباحث التموين والوحدات المحلية والقروية والزراعة)، وغيرها لتكثيف الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة ، فضلاً عن المرور الدوري والمستمر على المطاحن العامة والخاصة للتأكد من جودة الأقماح وطرق تفريغها وتخزينها وفقاً للمواصفات والمعايير المحددة لذلك ، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ حملات توعية للمزارعين بضرورة توريد محصول القمح وعدم تخزينه أو تداوله بطرق غير قانونية حرصاً على توفير الأمن الغذائي لمصر ومنعًا لتعرضهم للمساءلة القانونية خاصة مع تشكيل لجان لحصر الكميات المنزرعة ونسب التوريد وفقاً للبيانات الرسمية.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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