الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"تنمية المشروعات" ينفذ دورات تدريبية لخلق فرص عمل للسيدات بكفر الشيخ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وقع اليوم  باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و هالة ابو السعد رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال المستقبل ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب عقد مشروع تحسين فرص التشغيل بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بهدف مساعدة الشباب من الجنسين وخاصة الفتيات على تطوير مهاراتهم لدخول سوق العمل. 

 وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا العقد يأتي في إطار تنفيذ أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية " الممولة من الاتحاد الأوروبي، حيث يتم مساعدة الشباب والفتيات على تطوير مهاراتهم واكتساب مهارات جديدة تمكنهم من العثور على فرص عمل مناسبة أو البدء في مشروعات صغيرة وخاصة مما يسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية من ناحية.

كما يعمل على توفير أيدي عاملة مدربة قادرة على المساهمة في كافة القطاعات الإنتاجية التي يحتاجها سوق العمل والمجتمع من ناحية أخرى.

 وأضاف رحمي أنه وفقا للعقد يتم تنفيذ دورات تدريبية بإجمالي قدره 1.5 مليون جنيه يستفيد منها 250 شاب وفتاة بمركز مطوبس، كما سيتم متابعتهم بعد انتهاء التدريب حتى بدء مشروعاتهم الجديدة.


وأوضحت هالة أبو السعد، أنه سيتم تدريب السيدات على تخصصات مختلفة تعتمد على الموارد الطبيعية المتاحة بالمركز، وهي إعادة تدوير الصوف وإنتاج الكليم اليدوي وتربية وتسمين الدواجن وتجفيف الأسماك، في إطار مبادرة بعنوان "يلا شغل" التي تستهدف تأهيل السيدات وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا للحد من الهجرة غير النظامية، مؤكدة على توفير عدد 140 فرصة تشغيل على الاقل لخريجي برامج التدريب المهني، كما سيتم بالتنسيق مع الجهاز تقديم الدعم المالي والفني للشباب والفتيات الذين يرغبون في بدء مشروعاتهم الخاصة.

وأضافت أن البرامج التدريبية ستتضمن موضوعات مختلفة منها التدريب على مهارات التواصل وحل المشكلات وإعداد دراسات الجدوى المبسطة وحساب تكلفة المنتج وتسعيره، مشيرة إلى أن الجمعية ستنشئ وحدة متخصصة للتسويق الإلكتروني، ما يساعد المتدربين على تسويق منتجاتهم ويضمن استمرارية مشروعاتهم.

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