الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. ممثل حزب العدل: 6 مطالب عاجلة للقضاء على معوقات الاستثمار

حزب العدل
حزب العدل

قال النائب عماد عوني، ممثل حزب العدل بالحوار الوطني، إن الأحداث التي يشهدها العالم مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتنافسية بين الدول، أدت إلى مزيد من الضغوط على اقتصاديات دول العالم الثالث ومنها مصر.

وأشاد عوني، خلال جلسة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بالقرارات التي أصدرها المجلس الأعلي للاستثمار، منتقدًا بعض الوزارات للتأخير عن القيام بدورها.

وأشار عوني إلى تخارج رءوس الأموال خاصة الساخنة منها وتأثيرها على الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، مؤكدًا أهمية الخطوات التي اتخدتها الدولة لمواجهة الضغوط على الاقتصاد الوطني.

وطالب عوني، بضرورة رسم خريطة استثمارية للدولة، ووضع رؤية لتطوير القطاع الاستثماري الحالي، وتقديم حوافز استثمارية ومراجعة منظومة الضرائب الحالية.

وطالب ممثل حزب العدل بضرورة دمج الاقتصاد غير الموازي مع وضع ضوابط خاصة وتعديل منظومة الضريبة، وضرورة وجود محكمة اقتصادية للفصل في القضايا الاقتصادية بشكل عاجل.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتا الصناعة والاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي، 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشر صباحًا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.

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