الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كليوباترا.. كيف ألهمت آخر ملوك مصر الفرعونية مصممي المجوهرات في العالم؟

كليوباترا
كليوباترا

أكدت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينينة، أن الثعابين المرصعة بالجواهر الذهبية التي تصممها ماركة بولجري منذ 75 عامًا،  يعود أصولها إلى مصر القديمة، وتحديدًا كليوباترا التي كانت سببًا في انتشار هذا النوع من المجوهرات.

وتابعت أنه في عام 1962، انتشرت صورة دعائية لكليوباترا (1963)، حيث ظهرت إليزابيث تايلور وهي ترتدي ساعة كبيرة مرصعة بالماس من طراز بولجاري سيربنتي ملفوفة حول معصمها، وكانت على شكل ثعبان تلبس مع المجوهرات.

مجوهرات كليوباترا مصدر إلهام المصممين

وبحسب الصحيفة الصينية، فإن مجوهرات كليوباترا، التي يعود تاريخها لأكثر من 2000 عام، هي التي ألهمت بولجري لابتكار أول ساعة سيربنتي في عام 1948، وقد أثبت الثعبان المتعرج أنه مناسب بشكل فريد للمجوهرات منذ ذلك الحين. 

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بولجري، جان كريستوف بابين: "أظهر الثعبان الإبداع والحرفية البارعة للعلامة التجارية الإيطالية، ما يثبت أنه كان ولا يزال رمز بولجاري المطلق للتحول اللامتناهي".

وأوضحت الصحيفة الصينية، أنه للثعبان قوة حسية أذهلت الأزتك والمصريين القدماء والإغريق، حيث يقول ديميترا لالاونيس، أحد أبناء الصائغ الأثيني الشهير إلياس لالونيس: "يُعد الثعبان من أكثر الحيوانات عبادة ورمزًا للنهضة والتجديد والصحة والخصوبة في اليونان". 

وتابعت أن كليوباترا تُعدّ أشهر ملوك العالم التي كانت سببًا في انتشار هذا الشكل الفريد من نوعه من المجوهرات، وأصبحت مصدر إلهام لأكبر مصممي المجوهرات في العالم على مدار العصور الماضية وعلى رأسهم بوشرون وكارتييه، لتصبح كليوباترا ومجوهراتها أيقونة في عالم الموضة على مر العصور.

كليوباترا مجوهرات ثعبان الذهبية مصر القديمة الفراعنة الثعابين

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