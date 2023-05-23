الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدا.. قطع وضعف المياه بقرى ناصر وإهناسيا وبني سويف

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الثلاثاء، بإشراف المهندس دينا عمر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه عن قرى دنديل والحمام بمركز ناصر، وضعفها بمدينة إهناسيا وقرى النويرة و العواونة وقاي.

 وكذلك ضعفها بقريتي إبشنا وبلفيا في بني سويف، وذلك غداً الأربعاء 24 مايو، من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 ظهرًا، وذلك للقيام بأعمال صيانة بمحطة معصرة نعسان القديمة.

وأعربت الشركة عن اعتذارها عن قطع وضعف المياه خلال الفترة المذكورة، فإنها تناشد المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.

أصحاب المخابز الصرف الصحي ببنى سويف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ضعف المياه مياه الشرب والصرف

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