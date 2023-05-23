الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: نسعى لاستراتيجية جديدة تنهض بالصناعة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

استعرض الدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، ما ناقشته الجلسة الاولي للمحزر الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أنها شهدت مناقشة موضوعي العدالة الاجتماعية والسياحة والتي لم يكن بها خلافات كبيرة وشهدت طرح مبادرات لتطوير السياحة والنهوض بها بالإضافة إلى التفرقة بين مفهومي العدالة الاجتماعية  والحماية الاجتماعية، موضحا أن مقرري اللجان سيقومون بأعداد تقرير عن التوصيات ورفعها للمقرر العام للمحور والذي بدوره سيرفعه لمجلس الأمناء.

وأضاف جلال خلال كلمته بالجلسة النقاشبة الأولى للجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن الافكار والرؤى المطروحة من المشاركين كثيرة جدا، وسيتم بلورتها فى أفكار متشابهة وسيكون على عاتق مقرري لجنة الصناعة بلورتها وصياغتها بشكل متوافق.

وأشار إلى دور المقرر العام للمحور والمقرر المساعد، فى جمع التقارير المقدمة من مقرري اللجان ورفعها إلي مجلس الأمناء، موضحا أن جان المحور الاقتصادي مختلفة متشعبة ولا يمكن التعامل معها كأجزاء منفصلة، مضيفا: "سنعمل على توليفة من التوصيات وسيتم رفعها لمجلس أمناء الحوار".

وتابع: “قطاع الصناعة مهم وبها تنوع كبير لا نحسد عليه، وان القطاع ليس سيئا للغاية، حيث بلغ ١٦٪ من الدخل القومي لافتا الي أن كوريا الجنوبية أصبحت ٤٠٪، ونحن منذ عدة  سنوات كنا عند نفس المستوى، وهذا يؤكد ان قطاع الصناعة لم ينهض كما هو مأمول، والنقطة الحقيقة المستهدفة من الحوار هي الإجابة على لماذا لم ينهض وكيف سيتم توطين الصناعة”.

وطرح سؤالا على المشاركين هل نريد صناعة حقيقية متقدمة أم لا، محذرا من عد م الوقوع في فخ التركيز على إزالة أحد المعوقات بعينة كاسعار الأراضي أو المرافق  أو البيروقراطية، موضحا أنه مهم و لكنه ليس أساس المشكلة.

وأكمل: “لدينا منظومة حماية اتلفت الصناعة زيادة عن المطلوب”، لافتا إلى وجود دراسة أثببت أن الصناعات المختلفة على مدار تلاتين التي حظيت بحماية لم تزدهر ولم تحقق تقدم أو تطوير، مشددا على ضروروة أن ننظر للمسألة باستراتيجية أكثر عمومية، فالهدف من الحوار إجراء استراتيجية صحيحة تحقق ما لم تحققه الاستراتيجيات القديمة.

الحماية الاجتماعية الحوار الوطنى العدالة الإجتماعية تطوير السياحة توطين الصناعة

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