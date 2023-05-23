السيسي يكشف دور بنك التنمية الإفريقي في توفير حلول تمويلية لاحتياجات دول القارة

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أهمية الاجتماعات ودور بنك التنمية الإفريقي في توفير الحلول التمويلية الملائمة لاحتياجات دول القارة.

وقال الرئيس السيسي على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، إن توفير الحلول التمويلية الملائمة يحقق المعادلة الصعبة بين توفير التمويلات الضخمة اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب، وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر، عن طريق بناء هياكل مناسبة تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف على ضخ مزيد من الاستثمارات في شرايين الدول الإفريقية.