حسام هيبة: الاستثمار هو الحل السريع للأزمة الاقتصادية

قال باسم لطفي، المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء: إن الحوار الوطني خطوة ايجابية لايجاد حلول للأزمات التي نعاني منها.

وأشار "لطفي"، إلى أن الاستثمار قادر على اخراجنا مما نحن فيه وخاصة الشركات الناشئة، موضحًا ضوابط الحوار للمشاركين، ومنها ضوابط الحديث وعدم الإخلال بالجلسات، مؤكدًا أن لجميع الاقتراحات احترامها.

فيما أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استعداده للاستماع إلى المقترحات المقدمة من المشاركين، وتوضيح ما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية.

ولفت: إلى أن الاستثمار هو الحل السريع لأزمتنا الاقتصادية، مطالبًا المشاركين بتحليل الواقع الذي نعيشه.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته اليوم، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشر صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا