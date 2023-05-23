مقرر "صناعة الحوار الوطني": نحتاج لتوصيات تخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي

قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن مناقشة أسباب تراجع الصناعة في الاقتصاد المصري أمر هام، موضحا أن آخر رقم قال إنها ساهمت بما يقرب من ١٦ ٪،؜ وهو رقم متواضع جدا.

جاء ذلك خلال مناقشة محور الصناعة المنبثق عن المحور الاقتصاديون الذي جاء تحت عنوان "أسباب تراجع الصناعة في الاقتصاد المصري.. تحديات توطين الصناعة المصرية تحديات القوى العاملة المصرية".

وقال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني لابد من الوصول لتوصيات تساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، مضيفا: تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب أن يكون لدينا إرادة سياسية حقيقية واقتصادية لخلق بيئة تشجع المستثمرين على العمل على أرض الواقع".

وتقدم أحمد بهاء شلبي، المقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعوة للحوار الوطني، مشيدا بجهود مجلس الأمناء في تهيئة البيئة المناسبة لانطلاق الحوار.

وأضاف شلبي -في كلمته خلال اجتماع لجنة الصناعة: “لدينا تحديات وقتيه مثل توافر المواد الخام وعندنا تحديات نطالب بها منذ عقود مثل القضاء على البيروقراطية وتوفر الأراضي الصناعية”.

وشدد شلبي على تطويع الاستراتيجيات للخروج بفكرة مبتكرة لمواجهة تحديات الصناعة، معربا عن أمله بالخروج بتوصيات تساهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص " المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشر صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.