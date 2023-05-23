الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مقرر "صناعة الحوار الوطني": نحتاج لتوصيات تخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن مناقشة أسباب تراجع  الصناعة في الاقتصاد المصري أمر هام، موضحا أن آخر رقم قال إنها ساهمت بما يقرب من ١٦ ٪،؜ وهو رقم متواضع جدا.

 جاء ذلك خلال مناقشة محور الصناعة المنبثق عن المحور الاقتصاديون الذي جاء تحت عنوان "أسباب تراجع  الصناعة في الاقتصاد المصري.. تحديات توطين الصناعة المصرية تحديات القوى العاملة المصرية".

وقال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني لابد من الوصول لتوصيات تساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، مضيفا:  تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب أن يكون لدينا إرادة سياسية حقيقية واقتصادية لخلق بيئة تشجع المستثمرين على العمل على أرض الواقع".

وتقدم أحمد بهاء شلبي، المقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي  على الدعوة للحوار الوطني، مشيدا بجهود مجلس الأمناء في تهيئة البيئة المناسبة لانطلاق الحوار.

وأضاف شلبي -في كلمته خلال اجتماع لجنة الصناعة: “لدينا تحديات وقتيه مثل توافر المواد الخام وعندنا تحديات نطالب بها منذ عقود مثل القضاء على البيروقراطية وتوفر الأراضي الصناعية”.

 وشدد شلبي على  تطويع الاستراتيجيات للخروج بفكرة مبتكرة لمواجهة تحديات الصناعة، معربا عن أمله بالخروج بتوصيات تساهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار  الخاص " المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشر صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

أحمد بهاء شلبي التنمية الصناعية الاقتصاد المصرى الحوار الوطنى الصناعة في الاقتصاد المصري

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

تعيين 261 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من خريجي دفعة 2018

بالأسماء.. تعيين 224 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة دفعة 2017

بالأسماء.. تعيين 196 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة دفعة 2020

دخلت المستشفى بحالة إعياء.. الطب الشرعي جثة فتاة توفيت في الوايلي

الذرة الأوكراني بـ12000 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس