الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 1639 مواطنا خلال قافلة علاجية في قرية أم الرزق بشربين

القافله
القافله

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية ام الرزق مركز شربين  والتي تبعد عن مستشفى شربين 19 كيلو  وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل، والتي أقيمت يومي الأحد والاثنين 21، 22 مايو الجاري.

 وأسفرت جهود القافلة عن توقيع الكشف على 1639 مريضاً، وضمت  12 عيادة منهم 7 عيادات متنقلة ( 2 أطفال، تنظيم أسرة، أنف وأذن، رمد ) و5 عيادات داخل الوحدة،  فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray. 

وجاء تفصيل الحالات التي تم الكشف عليها كالتالي، باطنة 284، أطفال 220، جراحة 164، أنف وأذن 189، عظام 161، رمد 111، جلدية 157، أسنان 178، نسا وتنظيم أسرة 175 
 كما تم إجراء 298 تحليلاً مختلفاً  للمرضى، 58 حالة أشعة عادية وموجات صوتية فضلاً عن فحوصات  لـ 121  مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 106 حالات للمستشفيات، لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار  11 قراراً  للعلاج على نفقة دولة. 

 من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 32 ندوة تثقيفية، و140 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم. 

شريف مكين وكيل وزارة وزارة الصحة قافلة طبية قرية أم الرزق

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

تعيين 261 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من خريجي دفعة 2018

قرار جمهوري بتعيين 171 معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2017

الرئيس السيسى: متهمون بتعزيز المساعى الدولية والإقليمية لجهود التنمية فى قارة إفريقيا

مذيعة تتهم 3 أطفال بسحل ابنها بطل التايكوندو في ناد شهير بالدقي

"شارك تعلم واستمتع بيومك".. التؤام عبد الرحمن وكريم جابر يطلبان مقابلة الرئيس السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس