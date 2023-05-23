الكشف على 1639 مواطنا خلال قافلة علاجية في قرية أم الرزق بشربين

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية ام الرزق مركز شربين والتي تبعد عن مستشفى شربين 19 كيلو وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل، والتي أقيمت يومي الأحد والاثنين 21، 22 مايو الجاري.



وأسفرت جهود القافلة عن توقيع الكشف على 1639 مريضاً، وضمت 12 عيادة منهم 7 عيادات متنقلة ( 2 أطفال، تنظيم أسرة، أنف وأذن، رمد ) و5 عيادات داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.

وجاء تفصيل الحالات التي تم الكشف عليها كالتالي، باطنة 284، أطفال 220، جراحة 164، أنف وأذن 189، عظام 161، رمد 111، جلدية 157، أسنان 178، نسا وتنظيم أسرة 175

كما تم إجراء 298 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 58 حالة أشعة عادية وموجات صوتية فضلاً عن فحوصات لـ 121 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 106 حالات للمستشفيات، لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 11 قراراً للعلاج على نفقة دولة.

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 32 ندوة تثقيفية، و140 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.