ضبط هيروين وحشيش وأسلحة نارية في حملات أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط و الزرقا وفارسكور وكفر سعد وأقسام شرطة السرو، و أول وثان دمياط.

وأسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضبط خلالها (كميات مختلفة من المواد المخدرة المتنوعة "هيروين، حشيش، هيدرو، بانجو"- و5 قطع سلاح ناري وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 7 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية".

وتمكنت الجهود من ضبط قضية فى مجال الإتجار فى الأسلحة النارية بمضبوطات (فرد محلي، وعدد من الطلقات من ذات العيار) بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .