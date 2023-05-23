المدير التنفيذي لـ برايتون عن الرحيل المحتمل لماك أليستر: إنه سعيد معنا

علق باول باربر، المدير التنفيذي لنادي برايتون ألبيون على الرحيل المحتمل للأرجنتيني أليكسس ماك أليستر، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم ماك أليستر بالانتقال لصفوف ليفربول عقب نهاية الموسم الجاري، بعدما جذب الأنظار بمستوى مميز قدمه مع فريقه في الدوري الانجليزي بالإضافة إلى مساهمته في تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم، قطر 2022.

وقال باربر في تصريحات لقناة "TalkSport":"رأيته يدخل الملعب سعيدًا للغاية وبوضوح نريد استمراره معنا في الموسم المقبل".

وأضاف:"نعلم أن هناك العديد من الأندية تريد التعاقد معه في أوروبا وليست فقط في انجلترا، ولكن في اللحظة الحالية هو يرتدي الزي الأزرق والأبيض قميص برايتون، وأنا سعيد لذلك".

وأكمل:"إذا فقدت النوم بسبب كل تقرير أقرأه بشأن رحيل أحد لاعبينا، فإني لن أخلد للنوم، في الوقت الحالي ماك أليستر مركز على فعل ما يمكنه من أجل الفريق في المباراتين الأخيرتين".

وانضم ماك أليستر لصفوف برايتون من فريق أرجنتينوس للرديف في شتاء 2019، وأعاره برايتون للفريق الأرجنتيني وعاد لبرايتون في صيف العام نفسه ثم أعير لنادي بوكا جونيورز وعاد لبرايتون في شتاء عام 2020.

ولعب ماك أليستر 110 مباراة بقميص فريق برايتون منذ انضمامه لصفوف الفريق وسجل 20 هدفًا وصنع 9 لزملائه في الفريق، من أصل 213 مباراة لعبها خلال مسيرته الاحترافية وسجل 34 هدفًا وصنع 22 لزملائه.