الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تلاحق تجار الصنف وتضبط كميات من المخدرات بالقاهرة والمحافظات

الداخلية
الداخلية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصريين إجراميين- "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المنصورة وبحوزتهما (عدد 50 ألف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – عدد 1650 قرص وأمبول مخدر متنوع - 2 سيارة – مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة) .

ونجحت الجهود في ضبط  (4 عناصر إجرامية – "لثلاثة منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,370 كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول – ميزان حساس) وضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – عدد1000 قرص مخدر لعقار "ترامادول" – سلاح أبيض – مبلغ مالى).

وتمكنت الجهود من ضبط  (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين – البودر" - مبلغ مالى - هاتف محمول – سلاح أبيض) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى) وضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (عدد 3661 قرص وأمبول مخدر ومؤثر - عدد 450 قرص منشط - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

واسفرت الجهود عن  ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وبحوزته (عدد 100 قرص مخدر متنوع - هاتف محمول)وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة أسيوط.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) وضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") حال إنهاء إجراءات وصوله للبلاد، وبحوزته (كمية من زيت "الماريجوانا" المخدر – عدد من الشيكات خاصين بإحدى البنوك بدون بيانات) وضبط (عنصرين إجراميين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة المخدرات المواد المخدرة

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