الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الرياضة" تواصل تنفيذ القوافل الطبية بقرى "حياة كريمة" بالغربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، بالتعاون مع جامعة طنطا الإدارة العامة لرعاية الطلاب، تنفيذ القوافل الطبية التي تجوب محافظات الدلتا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث انطلقت القافلة الطبية الثانية بقرية "الغريِّب" بمركز زفتى بمحافظة الغربية.

وشملت القافلة (طب بشرى، وتوعية صحية)، من خلال نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشرى والصيدلة والتمريض بالجامعة، حيث تم الكشف على ٤٤٢ حالة مرضية في تخصصات (الباطنة  - العظام - الأطفال - الرمد - الجلدية)، وتم تحويل بعض الحالات لمستشفى الجامعة لإجراء الفحوصات اللازمة و العمليات الجراحية، كما تقوم كلية الصيدلة بإعداد الأدوية وتصنيفها وتوزيعها على المرضى بالمجان.

كما شملت الفعاليات تنفيذ حملات ومحاضرات توعية صحية وأسرية( مخاطر الإدمان وطرق العلاج، التغذية الصحية السليمة للأطفال، الأمراض المزمنة ، صحة المرأة والصحة الإنجابية، العادات الصحية السليمة) بجانب حملات توعية ومحاضرات وتوزيع منشورات دعائية عن الإدمان ومخاطر التعاطي وطرق العلاج والتأهيل النفسي ، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالإضافة إلي تنظيم محاضرات توعية عن التغذية السليمة للأطفال، صحة المرأة والصحة الإنجابية وبعض الأمراض المزمنة، وتنظيم الأسرةَ.

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أعضاء هيئة التدريس الإدارة العامة لرعاية الطلاب الإدارة المركزية لتنمية الشباب الأطفال الإدارة المركزية

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