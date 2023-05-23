ضبط مخدرات بـ1.5 مليون جنيه في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص وشقيقه "لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 22,200 كيلوجرام و2 هاتف محمول ومبلغ مالى ومشغولات ذهبية متنوعة.

بمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على المواد المخدرة من أحد الأشخاص بقصد توصيلها لآخر نظير مبلغ مالى، كما أضافا أن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى فى مجال نقل المواد المخدرة ، وأن المشغولات الذهبية خاصة بأحد أقارب المتهم الأول.

تقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,554,000 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.