الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مخدرات بـ1.5 مليون جنيه في القاهرة

مخدرات
مخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص وشقيقه "لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 22,200 كيلوجرام و2 هاتف محمول ومبلغ مالى ومشغولات ذهبية متنوعة.

بمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على المواد المخدرة من أحد الأشخاص بقصد توصيلها لآخر نظير مبلغ مالى، كما أضافا أن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى فى مجال نقل المواد المخدرة ، وأن المشغولات الذهبية خاصة بأحد أقارب المتهم الأول.

تقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,554,000 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة مخدر الحشيش المواد المخدرة

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

تعيين 261 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من خريجي دفعة 2018

قرار جمهوري بتعيين 171 معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2017

الرئيس السيسى: متهمون بتعزيز المساعى الدولية والإقليمية لجهود التنمية فى قارة إفريقيا

مذيعة تتهم 3 أطفال بسحل ابنها بطل التايكوندو في ناد شهير بالدقي

"شارك تعلم واستمتع بيومك".. التؤام عبد الرحمن وكريم جابر يطلبان مقابلة الرئيس السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس