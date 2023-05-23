الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الرئيس السيسى: هناك العديد من التحديات المتصاعدة والمتشابكة التى تواجهها دول العالم

جريدة الدستور

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن هناك العديد من التحديات المتصاعدة والمتشابكة التي تواجهها دول العالم.

وقال السيسي خلال كلمته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الثلاثاء، إنه مع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية من جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية والتطورات السياسية الدولية لتضيف إلى المشهد العالمي تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها في اضطرابات حدة في سلاسل التوريد العالمي وموجات تضخمية جارفة على اقتصاديات الدول النامية.

ووصل الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في مدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات السنوية محافظو 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الإفريقي، كما سيشهد الحدث حضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية، لمناقشة قضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ بناء على ما كان من مقررات مؤتمر المناخ "كوب 27"، وتوفير المزيد من الاستثمارات للدول الإفريقية، كما تشهد الاجتماعات الإجراءات الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة بالقارة، ودور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر.

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