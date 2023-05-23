السيسى: معطيات الواقع الاقتصادى تفرض ضرورة تحفيز القطاع الخاص

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن النتائج الإيجابية لمخرجات وتوصيات قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27"، التي ترأستها مصر العام الماضي، يأتي في مقدمتها الاتفاق على إنشاء صندوق مخصص لتوفير التمويل اللازم لتعويض الخسائر والأضرار للدول المتضررة من الفيضانات والجفاف والكوارث المناخية الأخرى.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الثلاثاء، أن معطيات الواقع الاقتصادي تفرض ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاضطلاع بدور أكبر في توفير التمويل اللازم للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة، مع تكثيف آليات استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لذلك.

مصر تولى اهتمامًا بالغًا بالبعد البيئى

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بالبعد البيئي، حيث أصدرت الحكومة المصرية عام 2021 الإصدار الأول من دليل معايير الاستدامة البيئية، تحت مسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، وذلك بهدف توفير الإرشادات اللازمة لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية، بما ينعكس بالإيجاب على جودة الحياة وعملية التنمية.