الرئيس السيسى: متهمون بتعزيز المساعى الدولية والإقليمية لجهود التنمية فى قارة إفريقيا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر حرصت على استضافة اجتماعات مجموعة البنك الإفريقي للتنمية للمرة الثالثة.

وأضاف السيسي خلال كلمته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الثلاثاء: تأتي هذه الاستضافات تأكيدًا على بالغ اهتمامانا بتعزيز المساعي الدولية والإقليمية الداعمة لجهود التنمية في جميع ربوع قارتنا الإفريقية.

كما رحب الرئيس السيسي بالمشاركين في اجتماعات الرؤساء ومحافظى دول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الإفريقي، على حضور الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقية والتي تستضيفها مدينة السلام شرم الشيخ.