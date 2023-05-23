باريس تنفى تقديم أى تنازلات للإفراج عن محتجزين لدى إيران

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية الثلاثاء، أن باريس لم تقدّم أي "مقابل" للإفراج عن الفرنسي بنجامان بريير والفرنسي الإيرلندي برنار فيلان اللذين كانا محتجزَين في إيران.

وقالت كاترين كولونا في مقابلة مع قناة "فرانس 2" ردّا على سؤال حول ما قدمته بلادها مقابل الإفراج عن الفرنسيين، إنه:"لم يكن هناك شيء. أريد أن أقول ذلك".

وأضافت:"ناشدنا كثيراً على مستويات مختلفة، السلطات الإيرانية، الإفراج عنهما نظراً لحالتهما الصحية التي كانت متدهورة للغاية".

وأُطلق سراح بنجامان بريير (37 عاماً) وبرنارد فيلان (64 عاماً) في 12 مايو.

وقالت كولونا "كان كلاهما مريضاً. لحسن الحظ، خرجا من هذه المحنة"، معربة عن أسفها لكون بنجامان بريير قد "قضى ثلاث سنوات في السجون الإيرانية"، مضيفة أن "هذا غير مقبول".

أزمة السجناء الفرنسيين لدى إيران

كذلك، أشارت كولونا إلى أنّ السلطات الفرنسية تعمل حالياً على الإفراج "غير المشروط" عن الفرنسيين الأربعة الآخرين الذين ما زالوا محتجزين في إيران.

وهذان هما سيسيل كولر وجاك باريس اللذان أوقفا في السابع من مايو 2022، ولوي أرنو الموقوف منذ 28 سبتمبر، وشخص رابع لم تُكشف هويته.

ولدى سؤالها عن أسباب عدم الكشف عن هويته، أوضحت كاترين كولونا أنّ ذلك "كان بناءً على طلب عائلته".

وتابعت: "نحن نحترم الخصوصية تماماً"، مؤكدة أنّ الأمر لا يتعلّق بعميل سري.

وأشارت أخيراً إلى أنّ فرنسا تكافح حتّى تحصل الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه على أوراقها، وتتمكّن من التحرّك بحرّية.