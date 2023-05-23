الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المشاط: مصر تساهم في برنامج البنك الإفريقي للتنمية الخاص بالأمن الدوائي

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي، أعطى لمصر خصوصية كبيرة جدًا، نظرًا لأن التركيز في العمل المناخي خلال القمة كان حول التحول الأخضر في إفريقيا.

وقالت المشاط على هامش افتتاح الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية، التي تنعقد اليوم بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة الرئيس السيسي، هناك اهتمام كبير من قبل الدولة بشأن التمويلات الخضراء، حيث تستهدف الحكومة أن تكون تلك التمويلات في صورة استثمارات وليس من خلال الديون، مؤكدة أن هناك تركيز على اجتذاب التمويل المختلط، والذي يوفر الحصول على تمويل منخفض التكلفة عبر الاستثمارات الأجنبية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن التمويل المختلط هو أحد جوانب التعاون المشترك بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، مشيراً إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يطلق برنامج خاص بالأمن الدوائي في أفريقيا واللقاحات، مضيفة أن مصر تساهم في هذا البرنامج، بجانب مشروعات أخرى مثل الجبل الأصفر الخاص بتدوير المياه، مشروعات النقل، والطاقة الجديدة والمتجددة

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات السنوية محافظو 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الإفريقي، كما سيشهد الحدث حضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية، لمناقشة قضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ بناء على ما كان من مقررات مؤتمر المناخ "كوب- 27"، وتوفير المزيد من الاستثمارات للدول الإفريقية، كما تشهد الاجتماعات الإجراءات الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة بالقارة، ودور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر.

 

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