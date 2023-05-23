الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أهالي قنا: "حياة كريمة" غيرت حياتنا وانخفضت نسبة البطالة

حياة كريمة
حياة كريمة

نفذّت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” العديد من المشروعات الكبرى داخل قرى محافظة قنا، ما كان له أكبر الأثر على تغيير حياة المواطنين بصورة إيجابية. 

وتضمنت المشروعات قطاعات المياه والخدمات الحكومية والتعليم والغاز ورصف الطرق وغيرها.

وتم تنفيذ 744 مشروعاً بمختلف القطاعات الخدمية، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” في قرى قنا وجار استكمال تنفيذ بقية المشروعات. 

وقال محمد غريب أحد أهالي قنا: “حياة كريمة حرصت على عمل حوارات مجتمعية مع أهالي قرى محافظة قنا لمعرفة احتياجاتهم الفعلية، والمشروعات التي يحتاجونها والتعرف على مشكلاتهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم والمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وفّرت لنا حوالي 15 ألف وظيفة وفرصة عمل داخل المصانع الموجودة في المحافظة”، مشيراً إلى انخفاض نسبة البطالة.

وقال محمود عزت إن مبادرة “حياة كريمة” حرصت على إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية العاقولا بنسبة إنجاز كبير بعد معاناة كبيرة في مشاكل الصرف الصحي وإنشاء مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية حجازة قبلي وإنشاء مركز طب الأسرة بقرية العليقات ومشروع نقطة إسعاف العليقات وغيرها من الخدمات الصحية والتنموية التي تفيد قرى قنا وخاصة الأكثر احتياجًا. 

وأكد الأهالي احتياجهم الشديد للخدمات التي تقدمها “حياة كريمة” في مختلف القطاعات سواء القوافل الطبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

حياة حياة كريمه قنا محافظة قنا مشروعات داخل قري قنا

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