الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الحماية المدنية" تسيطر على حريق فى حوش ماشية بالأقصر

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالأقصر، اليوم الثلاثاء، فى السيطرة على حريق نشب داخل أحد أحواش الماشية فى قرية الحلة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر إخطاراً من رئيس غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، يفيد باندلاع حريق داخل أحد أحواش الماشية فى قرية الحلة، دون مصابين أو خسائر بشرية. 

وأسفر الحريق عن نفوق عجل بقرى داخل الحوش، وعدد من متعلقات صاحب الحوش، وماكينات رى.

تم إخماد الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة، دون أى خسائر فى الأرواح أو مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأقصر حوش ماشية حريق صاحب الحوش خسائر بشرية

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