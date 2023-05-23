الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد عيد الأضحى 2023 في الدول العربية.. تعرف عليها في سطور

عيد الأضحى
عيد الأضحى

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2023، تلك المناسبة التي ينتظرها الأمة الإسلامية كل عام لأنه يسبقه وقفة عرفات الذي يقضي خلالها المسلمين مناسك الحج، وذلك ما أدي لزيادة البحث عبر محرك "جوجل" الشهير عن موعد عيد الأضحى 2023 في الدول العربية.

موعد عيد الأضحى 2023

 

وبالتزامن مع البحث عن موعد عيد الأضحى 2023 في الدول العربية، نقدم لكم من خلال هذه السطور موعده:

تحدد الحسابات الفلكية في كافة الدول العربية موعد عيد الأضحى قبل بأشهر، ومن المتوقع أن تحل وقفة عرفات لعام 1444هـ يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو للعام 2023م، ويكون عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو عام 2023م.

تعرف على إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر وشروط شراء الأضحية

أسعار الأضاحي في مصر 2023.. وموعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444

موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة 2023

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر عن موعد ميلاد هلال شهر ذي الحجة، حيث إن هلال ذي الحجة يولد مباشرة عقب حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وذلك يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444 هجريا والموافق 18 من شهر يونيو للعام 2023 م.

وفي السعودية يبقى الهلال الجديد في سماء مدينة مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 7 و44 دقيقة، وذلك تكون غرة شهر ذي الحجة 1444هـ فلكيًا يوم الاثنين 19 يونيو 2023 م.

 

موعد اجازة العيد الكبير 2023 مصر

أعلن رئاسة الوزراء عن عدد أيام اجازة عيد الأضحى التي تبدأ من يوم وقفة عرفات وتستمر لمدة 4 أيام العيد أي تبدأ  بداية من الثلاثاء الموافق 27 يونيو، وتستمر أيام الأربعاء 28 يونيو 2023 أول أيام إجازة العيد الكبير، و الخميس 29 يونيو، ويوم الجمعة 30 يونيو، ويوم السبت 1 يوليو.

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