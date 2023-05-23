الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: فيرمينو يفضل الانتقال لبرشلونة والنادى لا يضعه فى أولوياته

فيرمينو
فيرمينو

أفادت تقارير صحفية بأن البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب فريق ليفربول الانجليزي، يرغب في الانتقال لصفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن نادي ليفربول رحيل فيرمينو بشكل رسمي عقب نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء عقده مع الريدز.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية فإن روبرتو فيرمينو يضع برشلونة على أولوياته للانتقال في حال رغبة النادي في التعاقد معه، مشددة على أنه سيكون سعيدًا في حال انتقاله للفريق.

ولكن إدارة برشلونة لا تعتبر اللاعب الاختيار رقم واحد بالنسبة للفريق، على الرغم من أنه عرض نفسه بالفعل على النادي وقد يوافق على تقليص راتبه من أجل الانضمام للفريق الكتالوني.

وأشارت سبورت إلى أن فيرمينو لديه عروض من أندية إنتر وريال مدريد بالإضافة إلى عروض من السعودية ولكنه لم يوقع على أي شيء حتى الآن.

وبدأ روبرتو فيرمينو مسيرته ضمن صفوف فريق فيجورينسي البرازيلي تحت 17 عامًا وانتقل للفريق الأول بالنادي في يناير من عام 2010 ثم انضم لفريق تومبينسي في فترة الانتقالات الشتوية لنفس العام ثم عاد معارًا لفيجورينسي وقضى مع الفريق ستة أشهر قبل العودة لتومبينسي وانتقل منه لفريق هوفنهايم الألماني في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2011 وبعد 5 سنوات انضم لفريق ليفربول وقضى معهم 8 سنوات قبل يعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري.

روبرتو فيرمينو ليفربول برشلونة الانتقالات الصيفية فيرمينو

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