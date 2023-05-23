هشام حسين يوجه طلب إحاطة بشأن عدم الالتزام بتعريفة الركوب وخطوط السير بالجيزة

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وذلك بشأن التلاعب في أسعار تعريفة الركوب بمحافظة الجيزة بالمخالفة للمعلن بعد تحريك أسعار السولار مؤخرا.

وأشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، في طلب الإحاطة إلى أنه بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية بزيادة سعر السولار، قامت محافظة الجيزة بتعديل تسعيرة الركوب على كافة خطوط السير على مستوى المحافظة، وألزمت جميع السائقين بإعلان التسعيرة بشكل واضح.

وقال هشام حسين: ولكن مع غياب الرقابة تجاوز أغلب السائقين على معظم الخطوط قرار المحافظة، ويقومون بالتسعير بعيدا عن قرار المحافظة.

وأكد عضو مجلس النواب أنه لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن بعض السائقين لا يلتزم بخط السير، ويقوم بتقسيم الطريق لأكثر من مرحلة لتحصيل أجرة تصل لأضعاف المقررة للخط الواحد.

وتابع هشام حسين: هذا التجاوز في التعريفة المقررة يمثل عبئا كبيرا على المواطنين، لا سيما العاملين في مناطق مختلفة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تؤثر على أغلب المواطنين.

وطالب عضو مجلس النواب، الأجهزة المحلية المعنية القيام بدورها في الرقابة على المواقف، ومتابعة الالتزام بتعريفة الركوب وخطوط السير.

فيما يعاني أبناء محافظة الجيزة من قيام سائقي سيارات الأجرة بزيادة تعريفة الركوب وتقدريها بطريقة جزافية، بالإضافة إلى التحايل بتقسيم خطوط السير مما يشكل عبئا على أبناء المحافظة كما يحدث بسبب ذلك الكثير من المشادات بين سائقي الأجرة والركاب نتيجة لتغيير تعريفة الركوب وتقسيم خط السير الواحد لأكثر من مواصلة.