بعد طرح "الهندى" بالأسواق.. انخفاض حاد فى أسعار الأرز اليوم

شهدت أسعار الأرز للجملة انخفاضا، اليوم الثلاثاء، فقد انخفضت أسعار الأبيض والأرز الشعير؛ بسبب زيادة المعروض من السلعة في الأسواق، واستيراد وزارة التموين الأرز الهندي، فقد تراجع سعر الأرز الأبيض كسر 5% وكسر 3%، بمقدار ما بين 100 و200 جنيه بالطن، وانخفضت أسعار الأرز الشعير بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، بمقدار يتراوح بين 500 و600 جنيه بالطن.

وفي السوق العالمية، هبطت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال بداية التداولات الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية؛ إذ هبط عقد يوليو 2023، عند 16.825 دولارًا للقنطار، بمقدار انخفاض 0.010 دولار، أي بنسبة 0.06%، وهبط عقد سبتمبر 2023، بنحو 0.005 دولار، ليسجل 14.945 دولارًا للقنطار.

أسعار الأرز فى السوق المصرية

انخفضت أسعار الأرز الشعير«عريض الحبة» اليوم بمقدار 600 جنيه، ليسجل سعر الطن 17.400 جنيه، وانخفضت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 17.000 جنيه، مقارنة بسعره أمس 17.500 جنيه، أي بتراجع قدره 500 جنيه بالطن وتراجع سعر الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» بمقدار 200 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 26.800 جنيه، كما انخفضت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 26.100 جنيه، بدلًا من 26.200 جنيه، أي بمقدار هبوط 100 جنيه عن أسعاره أمس.

سعر الأرز للمستهلك

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك 30 جنيهًا.

سعر الأرز التموينى

تطرح وزارة التموين الأرز على بطاقة التموين بسعر 12.5 جنيه كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نوع أرز آخر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر20 جنيها في الأسواق؛ تخفيفا على المواطنين من خلال إتاحة سلعة الأرز الاستراتيجية بسعر مخفض عن الموجود في السلاسل التجارية الخاصة والسوق المحلية، فضلا عن إتاحة الفرصة لأصحاب البطاقات التموينية لسد احتياجاتهم من الأرز وتمنع المجمعات الاستهلاكية شراء الأرز بكميات كبيرة تفوق حجم استهلاك الأسرة.