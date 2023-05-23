تشريح جثة شاب مجهول عثر عليها فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بتشريح جثة شاب مجهول الهوية عثر عليه متوفيا بأحد شوارع المنطقة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب متوفى بأحد شوارع المنطقة وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.