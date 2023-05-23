الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تشريح جثة شاب مجهول عثر عليها فى مدينة نصر

جثة شاب
جثة شاب

أمرت نيابة مدينة نصر بتشريح جثة شاب مجهول الهوية عثر عليه متوفيا بأحد شوارع المنطقة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب متوفى بأحد شوارع المنطقة وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه. 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

حبس ديلر ضبط بمخدرات وسلاح في المنوفية

الزراعة: الميكنة فى القطن تخفيض للتكاليف وتوفير للجهد والوقت

رصد 362 مخالفة مرورية متنوعة فى الغربية

‏اليوم.. محاكمة المتهمين في "تنظيم القاعدة بكفر الشيخ"

رئيس هيئة الرقابة الصحية يتفقد عدة مستشفيات في الأقصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس