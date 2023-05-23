الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محافظ البنك المركزى: القارة الإفريقية تتحمل أعباءً كبيرة بسبب تأثيرات التغيرات المناخية

البنك المركزي
البنك المركزي

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، إنه على الرغم من مساهمة إفريقيا بأقل نسب من الانبعاثات العالمية، إلا أن القارة تتحمل أعباءً كبيرة من تأثيرات التغيرات المناخية.

وأضاف عبدالله، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بحضور الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقدم الدعم لما بين 75 مليونًا إلى 250 مليون نسمة من سكان إفريقيا قد عانوا من مشاكل نقص المياه نتيجة التغيرات المناخية، والتي تهدد بانخفاض حجم معدل الناتج الزراعي المعتمد على مياه الأمطار بمقدار النصف.

حجم التدفقات المالية المحلية والدولية لمواجهة تغير المناخ

وتابع: في عام 2020 بلغ حجم التدفقات المالية المحلية والدولية المخصصة لمواجهة تغير المناخ في القارة الإفريقية نحو 33 مليار دولار أمريكي فقط، وهو ما لا يتجاوز نسبة 12% من حجم التمويل المطلوب، الأمر الذي يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها دول القارة في هذا المجال.

ونوه محافظ البنك المركزي، بأنه في ظل الضغوط التي تعاني منها معظم موازنات دول القارة، فإن الأمر يتطلب تشجيع القطاع الخاص على توحيد المزيد من استثماراته إلى مشروعات صديقة البيئة، والتحول من الاستثمارات القائمة على أدوات الدين إلى استثمارات فعلية في رأس المال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

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