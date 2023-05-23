الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محافظ البنك المركزى: نشهد تزايدًا فى تكاليف برامج وإجراءات الحماية الاجتماعية

حسن عبدالله
حسن عبدالله

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، إن القارة الإفريقية لم تكن بمنأى عن التحديات التي نشهدها في عالمنا الآن، والتي أدت إلى تزايد الضغوط على اقتصادات دول القارة لتزداد فجوات التمويل اتساعًا، مع تراجع حجم المساعدات الدولية واضطراب أعباء الديون.

وأضاف "عبدالله"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بحضور الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء: نشهد تزايدًا في تكاليف برامج وإجراءات الحماية الاجتماعية، وهو الأمر الذي نتج عنه بلا شك انحسار قدرة حكومات تلك الدول على تنفيذ خططها التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار البُعد البيئي وصولًا إلى بلوغ هدف استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الطموحات التنموية.

وأكد محافظ البنك المركزي، على أهمية الدور المنوط بمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية المعنية بقضايا التنمية داخل القارة، وعلى رأسها مجموعة بنك التنمية الإفريقي الذي يلعب دورًا محوريًا لتعزيز ثقة مستثمري القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يفرض ضرورة النظر إلى إيجاد آليات وأدوات تمويلية جديدة ومبتكرة تستهدف تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مواجهة تلك التحديات، سعيًا لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي الشامل.

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