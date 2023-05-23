أرباح "ابن سينا فارما" ترتفع إلى 72.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة ابن سينا فارما، عن الربع الأول من العام الجاري 2023، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 23%، على أساس سنوي

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 72.16 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 58.8 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 6.84 مليار جنيه، مقابل 5.33 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة إلى 81.91 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 57.26 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2022.

ويشار إلى أن ابن سينا فارما سجلت صافي ربح بلغ 170.87 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 314.39 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ نصيب الشركة القابضة من الأرباح خلال العام الماضي نحو 172.58 مليون جنيه، فيما سجلت الحقوق غير المسيطرة خسائر بقيمة 1.71 مليون جنيه.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 22.26 مليار جنيه، مقابل 21.73 مليار جنيه في 2021.