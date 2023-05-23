محافظ البنك المركزى: اجتماعات البنك الإفريقى تحظى باهتمام إقليمى وعالمى

أعرب حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، عن خالص تقديره لإدارة مجموعة بنك التنمية الإفريقي بمستوياتها المختلفة على الاختيار الموفق على عنوان الاجتماعات السنوية هذا العام، تحت شعار "حشد موارد القطاع الخاص لتمويل دعم المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا".

وأضاف عبدالله، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بحضور الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، أن هذا الشعار يتضمن عدة محاور تحظى باهتمام إقليمي وعالمي مشترك، ولعل من أبرزها ما يرتبط بإتاحة الموارد المالية اللازمة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره الحيوي في هذا المجال.

وأوضح محافظ البنك المركزي، أن انعقاد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي هذا العام يتزامن مع ظهور العديد من المستجدات والتحديات على جميع الأصعدة، ومن أبرزها اضطراب أداء القطاعات المالية، واستمرار ارتفاع الضغوط التضخمية وتزايد حدة الاضطرابات الجيوسياسية، فضلًا عن تداعيات أزمة فيروس كورونا.