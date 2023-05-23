الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الضرائب": بدء تطبيق المرحلة الرابعة لـ"الإيصال الإلكتروني" منذ 15 أبريل

الإيصال الإلكتروني
الإيصال الإلكتروني

طالب مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، ممولي المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، بسرعة الانضمام للمنظومة، من خلال تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتم الانتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن وذلك من خلال الرابط التالي:
https://pos.eta.gov.eg


ولفت رئيس الضرائب، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى بدء بدء تطبيق المرحلة الرابعة( المرحلة الأولى الفرعية)  للمنظومة في 15 أبريل 2023 ، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم ( 168 ) لسنة 2023.  

وأكد على حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني اللازم للممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال عقد ورش عمل لتقديم الدعم الفني لممولي المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك للتعريف بالمنظومة وشرح كيفية التكامل معها والإجابة على كافة استفساراتهم عن المنظومة.

وأشار إلى أن تنظيم المصلحة لهذه الورش بهدف المساعدة في التطبيق الصحيح للمنظومة، وتقديم المعلومات الخاصة بضوابط وأحكام إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية على النحو الواجب قانونًا، وتقديم الدعم الفني اللازم للممولين لإصدار إيصالات ضريبية إلكترونيًا على بيئة التشغيل الفعلي بدءًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة في 15 أبريل الماضي.

 ولفت إلى إمكانية قيام الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة  الإيصال الإلكترونيالاطلاع على الفيديوهات التي وفرتها المصلحة على الموقع الإلكتروني، من خلال الرابط  الخاص بدليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني:
https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

وأضاف أن المصلحة وفرت من خلال نفس الرابط، الأدلة المتخصصة التي تشرح كافة جوانب المنظومة، كما يمكن للممولين متابعة مواعيد ورش العمل الفنية التي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات الفنية، والتي يتم الإعلان عنها على نفس الرابط في دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني.

ونوه بأنه يمكن  التواصل  مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395،  كما يمكن إرسال الاستفسارات على الإيميل التالي: [email protected]

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