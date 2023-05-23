الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محافظ البنك المركزى: اجتماعات البنك الإفريقى بمثابة منصة دولية لمناقشة القضايا المحورية

البنك المركزي
البنك المركزي

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي: إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، هذا الحدث المهم على أرض السلام مدينة شرم الشيخ، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.

وأضاف عبدالله، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بحضور الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، أن تلك الاجتماعات بمثابة منصة دولية لمناقشة القضايا المحورية المثارة في المحافل المالية والاقتصادية، وطرح الرؤى حول آليات التعامل مع تلك القضايا والتحديات.

وتابع: أتمنى لحضراتكم طيب الإقامة في المدينة الساحرة، فإنني أتطلع أن تثمر اجتماعاتنا والفعاليات المصاحبة لها عن بلورة رؤية واقعية واضحة لخارطة طريق مستقبلية لآليات التعامل مع كل القضايا والموضوعات المعروضة للنقاش، وهو الأمر الذي تفرضه معطيات المرحلة الحالية ليس على مستوى قارتنا الإفريقية، بل جميع دول العالم. 

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