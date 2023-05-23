الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أوكرانيا: الجيش بحاجة إلى إمدادات كبيرة من الأسلحة والذخيرة

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني أنه بحاجة إلى إمدادات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، موضحًا أن لدينا الحد الأدنى من الأسلحة اللازمة لبدء الهجوم المضاد، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

يأتي ذلك فيما أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية أن القرية الحدودية "كراسنوأوكتيابيرسكي" تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي بسبب قصف الجيش الأوكراني، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ والإطفاء توجهت إلى القرية للتعامل مع الوضع، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية.

من جهته، أعلن رئيس الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية تمتلك الحد الأدنى من الأسلحة اللازمة لشن هجوم مضاد، مشيرًا إلى أنه سيبدأ في المستقبل القريب.

وقال بودانوف، في مقابلة مع قناة "إن إتش كي" التليفزيونية اليابانية، نُشر مقطع منها اليوم الثلاثاء: "لدينا بالفعل الحد الأدنى الضروري من الأسلحة، ولا يمكنني إلا أن أقول إن (الهجوم المضاد) سيبدأ في القريب العاجل". 

وفي الوقت نفسه، أكد أن الجيش الأوكراني أنه لا يزال بحاجة إلى إمدادات كبيرة من الأسلحة والذخيرة لمواصلة العمليات بنجاح، موضحًا: نحن بحاجة إلى مزيد من الأسلحة، ونحتاج مقاتلات.

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