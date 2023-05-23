الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق المؤتمر الدولى لاتحاد ضباط معلومات الطيران

بدء المؤتمر
بدء المؤتمر

انطلقت، قبل قليل، فعاليات المؤتمر الدولي "Global AIM Cairo2023"، الذي ينعقد في القاهرة لأول مرة برعاية وزارة الطيران المدني المصري. 

ومن المقرر أن يلقي الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، نيابة عن الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كلمة جمهورية مصر العربية، بحضور Fernando Lopes رئيس الاتحاد العالمي لرابطة ضباط معلومات الطيران (IFAIMA)، الذي يفتتح المؤتمر بإعلان استضافة مصر له للمرة الأولى.

ويتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، Saulo da Silva ممثل منظمة الطيران المدني الدولي ICAO والمسئول عن تطوير الخطة العالمية للملاحة الجوية وإدارة المعلومات، وأيضًا  Reberto Luccioli ممثلة المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية ومديرة خدمة قاعدة البيانات الأوروبية (EAD).

يشار إلى أن فعاليات المؤتمر تستمر خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري، بحضور ممثل عن 190 دولة حول العالم من أعضاء الاتحاد الدولي لرابطات ضباط معلومات الطيران (IFAIMA)، وذلك برعاية الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران United ATS، وبالتعاون مع جمعية ضباط معلومات الطيران المصري EIAMA.

جاء ذلك بحضور سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبعض ممثلي هيئات الطيران المدني لبعض الدول، وممثلي عدد من الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني المصري.

ويناقش المؤتمر الدولي IFAIMA Global AIM Cairo 2023، الذي يحضره 250 شخصًا من العاملين بإدارات ضباط معلومات الطيران حول العالم ممثلين من 190 دولة، قضايا مهمة، أبرزها التطورات القادمة في مجال إدارة معلومات الطيران والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مراجعة الخطة العالمية للملاحة الجوية (GANP) وعمليات التدريب والتأهيل.

واختار الاتحاد العالمي لرابطة ضباط معلومات الطيران (IFAIMA) جمهورية مصر العربية لانعقاد جمعيته العامة لهذا العام، بعد التصويت في جمعيته الأخيرة التي انعقدت قبل عامين، برعاية الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران United ATS، بالتعاون مع جمعية ضباط معلومات الطيران المصري EIAMA.

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