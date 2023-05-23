الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص بسبب شنق "دمية" فينيسيوس

أعلنت الشرطة الوطنية بإسبانيا اعتقال 4 أشخاص بالعاصمة مدريد؛ بسبب تصرفات عنصرية ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد.

وتعرض فينسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد، لهجوم عنصري من جماهير فريق فالنسيا في مباراة الفريقين بالجولة الـ35 لبطولة الدوري الإسباني؛ وتطورت الأمور لدخول فينسيوس في مشادة مع الجماهير ومع لاعبي فالنسيا وتلقى بطاقة حمراء وطرد من الملعب على إثر هذه المشادة.

وكشفت الشرطة الوطنية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة التدوينات القصيرة "تويتر"، أنها اعتقلت 4 أشخاص علقوا دمية ترتدي قميص فينيسيوس جونيور مشنوقة بالقرب من سيوداد ريال مدريد، وهي المدينة الرياضية للنادي الملكي وتقع بالقرب من ملعب تدريبات النادي.



وتلقي فينسيوس جونيور رسائل دعم من لاعبي كرة القدم حول العالم منذ حدوث الواقعة العنصرية، ودعمه عدد كبير من زملائه ضد الهجوم العنصري، طالع من هنا.

كما أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا أكد خلاله أنه لن يتوانِ عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم العنصرية.

ومن جهته؛ شدد نادي فالنسيا، في بيان له، على أن مرتكبي هذه الجرائم سيمنعوا من دخول المباريات مدى الحياة.