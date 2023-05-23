الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص بسبب شنق "دمية" فينيسيوس

فينسيوس جونيور
فينسيوس جونيور

أعلنت الشرطة الوطنية بإسبانيا اعتقال 4 أشخاص بالعاصمة مدريد؛ بسبب تصرفات عنصرية ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد.

وتعرض فينسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد، لهجوم عنصري من جماهير فريق فالنسيا في مباراة الفريقين بالجولة الـ35 لبطولة الدوري الإسباني؛ وتطورت الأمور لدخول فينسيوس في مشادة مع الجماهير ومع لاعبي فالنسيا وتلقى بطاقة حمراء وطرد من الملعب على إثر هذه المشادة.
وكشفت الشرطة الوطنية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة التدوينات القصيرة "تويتر"، أنها اعتقلت 4 أشخاص علقوا دمية ترتدي قميص فينيسيوس جونيور مشنوقة بالقرب من سيوداد ريال مدريد، وهي المدينة الرياضية للنادي الملكي وتقع بالقرب من ملعب تدريبات النادي.


وتلقي فينسيوس جونيور رسائل دعم من لاعبي كرة القدم حول العالم منذ حدوث الواقعة العنصرية، ودعمه عدد كبير من زملائه ضد الهجوم العنصري، طالع من هنا.

كما أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا أكد خلاله أنه لن يتوانِ عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم العنصرية.

ومن جهته؛ شدد نادي فالنسيا، في بيان له، على أن مرتكبي هذه الجرائم سيمنعوا من دخول المباريات مدى الحياة.

الشرطة الوطنية بإسبانيا فينسيوس جونيور ريال مدريد الدوري الاسباني العنصرية ضد فينسيوس

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

‏اليوم.. محاكمة المتهمين في "تنظيم القاعدة بكفر الشيخ"

تداول أسئلة العلوم والإنجليزى للإعدادية بالقاهرة والجيزة عبر السوشيال ميديا

حبس ديلر ضبط بمخدرات وسلاح في المنوفية

الزراعة: الميكنة فى القطن تخفيض للتكاليف وتوفير للجهد والوقت

رصد 362 مخالفة مرورية متنوعة فى الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس