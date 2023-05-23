الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المالية: البنك الإفريقى داعم قوى لمصر فى مشروعات وتمويلات عديدة

الدكتور محمد معيط،
الدكتور محمد معيط،

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، حدث كبير للقارة الإفريقية، ووجود هذا الحدث والكم من الضيوف هو رسالة مهمة.

وتابع أن البنك الإفريقي يعتبر هو البنك الدولي ولكن لإفريقيا وبالتالي لديه محفظة كبيرة لمصر، مشيرًا إلى أن مصر من المساهمين في البنك الإفريقي للتنمية، بالإضافة إلى أن البنك الإفريقي داعم قوي لمصر في مشروعات وتمويلات عديدة.

أوضح: قبل عدة أيام أصدر البنك ضمانة بحوالي 345 مليون دولار لإصدار ندات الباندا في الصين لأول مرة بالقارة الإفريقية، وهو إصدار ضمانة لدخول السوق الصينية، خاصة أن العملة لن تكون بالدولار ولكن ستكون باليوان، وذلك لم يحدث لأي دولة من قبل.

جاء ذلك على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

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